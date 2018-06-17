Ещё
Роналдо прилетел в Ростов-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналдо прилетел в Ростов поддержать сборную в матче ЧМ со швейцарцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: Nike
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо прилетел в Ростов-на-Дону поддержать национальную команду в матче чемпионата мира со швейцарцами. Соответствующее фото размещено на странице в Instagram сборной Бразилии.
Также фото с Роналдо в Instagram разместил нападающий сборной Бразилии Неймар. "Визит на удачу", — подписал Неймар фотографию с Роналдо.
Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня, игра начнется в 21:00 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос.
Сборная Бразилии базируется во время турнира в Сочи. Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").
ТАСС: последние новости
Сборная Туниса отказалась от церемонии встречи по прилете в Волгоград Более 300 египетских футбольных фанатов прибыли в Екатеринбург на поезде болельщиков Автор песни "Аргентина - Ямайка 5:0" Шахрин будет болеть за Россию и Аргентину на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде71
Россиянка приютила обманутого египетского фаната13
Уткин сделал скандальное заявление240
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ72
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ142
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение