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Джано рассказал о тяжёлом периоде своей жизни
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Футболист «Спартака» Джано рассказал о тяжёлом периоде своей жизни 

RT на русском 45 минут назад
Фото: ©Dmitry Golubovich globallookpress.com
Джано в составе сборной Грузии получил разрыв крестообразных связок колена в товарищеском матче с командой Литвы.
«Сейчас я из-за травмы очень переживаю, дома всё время думал об этом. Я хочу уже играть наконец-то и доказать, что я достойный игрок в «Спартаке». То травмы, то потеря отца — много чего накопилось. Сейчас я полностью перестроился на футбол», — приводит слова Джано клубное телевидение «Спартака».
Он также заявил, что приложит все усилия, чтобы вновь начать радовать спартаковских болельщиков своей игрой.
Ранее сообщалось, что Ананидзе, который получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче за сборную Грузии, приступил к тренировкам с мячом.
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