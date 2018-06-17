Дзагоев не полетит в Петербург на матч с египтянами

Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС. Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи. Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что вингер английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах сыграет против национальной команды России на чемпионате мира по футболу.