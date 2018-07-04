Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия — Англия

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча Колумбия — Англия прошла в Москве на стадионе "Спартак" . Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане — 4:3.

Кейн реализовал пенальти на 57-й минуте основного времени, а также в послематчевой серии. Он возглавляет список бомбардиров турнира с шестью голами.

В 1/4 финала англичане 7 июля в Самаре сыграют со шведами.