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Месси призвал сборную Аргентины к спокойствию
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Месси призвал сборную Аргентины к спокойствию 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси считает, что команда заслужила победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Исландии.
«Мы должны двигаться дальше. Считаю, что мы заслужили три очка, но мы должны оставаться спокойными», — сказал Месси Ruptly.
Он отметил, что сборной Аргентине необходимо сосредоточиться на ближайшем матче с командой Хорватии.
«Мы должны быть спокойны, сосредоточиться на том, что произойдёт, подумать о положительных моментах и попытаться выиграть матч в Хорватии при любых обстоятельствах», — заключил Месси.
Ранее советник президента футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин заявил, что сборную Аргентины нельзя сбрасывать со счетов после матча с Исландией.
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