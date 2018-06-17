Месси призвал сборную Аргентины к спокойствию 

RT на русском: последние новости

Уткин — о сборной Исландии: эти люди приехали всем мешать играть в футбол

Футболист «Спартака» Джано рассказал о тяжёлом периоде своей жизни

Шукер об организации ЧМ-2018: в России очень хорошо, мы здесь счастливы