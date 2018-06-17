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Сборная поздравила Дзагоева с днем рождения
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Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу поздравили Дзагоева с днем рождения 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу на базе в Новогорске поздравили с днем рождения полузащитника команды Алана Дзагоева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье Дзагоеву исполнилось 28 лет. Перед тренировкой команда вышла на поле вместе с председателем координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталием Мутко, который произнес поздравительную речь.
Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из— за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжает восстановление. В воскресенье стало известно, что игрок не полетит в Санкт-Петербург на матч с командой Египта.
Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт— Петербурге, начало — в 21:00 мск. 25 июня в Самаре россияне сыграют с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.
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