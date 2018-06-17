СМИ: Крамарич попал в сферу интересов «Баварии»

Нападающий клуба "Хоффенхайм" и сборной Хорватии Андрей Крамарич попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает DPA.

Отмечается, что хорватский форвард может выступить в качестве замены Роберту Левандовски , который намеревается покинуть немецкий клуб этим летом.

Сам Крамарич заявил, что пока сосредоточен на игре в сборной, которая выступает на чемпионате мира — 2018 в России.

Ранее сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии по итогам матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России.