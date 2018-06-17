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Крамарич попал в сферу интересов «Баварии»
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СМИ: Крамарич попал в сферу интересов «Баварии» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Нападающий клуба "Хоффенхайм" и сборной Хорватии Андрей Крамарич попал в сферу интересов мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает DPA.
Отмечается, что хорватский форвард может выступить в качестве замены Роберту Левандовски, который намеревается покинуть немецкий клуб этим летом.
Сам Крамарич заявил, что пока сосредоточен на игре в сборной, которая выступает на чемпионате мира — 2018 в России.
Ранее сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии по итогам матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
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