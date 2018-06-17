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Капелло раскритиковал игру аргентинцев
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Капелло раскритиковал игру полузащиты сборной Аргентины в матче ЧМ-2018 с исландцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Игра полузащиты команды Аргентины выглядела смешно в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Исландии. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на телеканала Italia 1.
Встреча между сборными Аргентины и Исландии прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме при счете 1:1 капитан аргентинцев Лионель Месси не реализовал 11-метровый удар.
"Я внимательно следил за игрой аргентинцев. И заметил, что футболисты постоянно пытались доставить мяч Месси, из— за чего страдал темп атаки, — сказал итальянский специалист. — Полузащита медленно принимала решения, так как игроки середины поля каждый раз пытались играть через Месси. Это выглядело смешно".
В оставшихся матчах в группе D сборная Аргентины сыграет с командами Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.
Специалист также возглавлял итальянские "Милан", "Рому", "Ювентус", испанский "Реал" и сборную Англии. Пять раз он приводил клубы к победе в чемпионате Италии, также Капелло является двукратным победителем испанского первенства в качестве тренера "Реала". С июня 2017 года он возглавил китайский клуб "Цзянсу Сунин", в мае 2018-го специалист объявил о завершении тренерской карьеры.
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