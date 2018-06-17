Капелло раскритиковал игру аргентинцев

Капелло раскритиковал игру полузащиты сборной Аргентины в матче ЧМ-2018 с исландцами

Игра полузащиты команды Аргентины выглядела смешно в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Исландии. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло , которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на телеканала Italia 1.

Встреча между сборными Аргентины и Исландии прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме при счете 1:1 капитан аргентинцев Лионель Месси не реализовал 11-метровый удар.

"Я внимательно следил за игрой аргентинцев. И заметил, что футболисты постоянно пытались доставить мяч Месси, из— за чего страдал темп атаки, — сказал итальянский специалист. — Полузащита медленно принимала решения, так как игроки середины поля каждый раз пытались играть через Месси. Это выглядело смешно".

В оставшихся матчах в группе D сборная Аргентины сыграет с командами Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.