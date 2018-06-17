Защитник сборной Египта по футболу Фатхи получил травму на тренировке

Капитан сборной Египта по футболу Ахмед Фатхи получил травму на тренировке команды в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.

Из-за повреждения Фатхи не смог завершить тренировку. Оценив характер травмы, медицинский штаб сборной Египта пришел к выводу, что она не помешает защитнику принять участие в тренировке в понедельник и в матче против команды России.

Египтяне в следующих матчах группового раунда сыграют с командами России 19 июня в Санкт-Петербурге и Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.