Ещё
Фатхи получил травму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник сборной Египта по футболу Фатхи получил травму на тренировке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Капитан сборной Египта по футболу Ахмед Фатхи получил травму на тренировке команды в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.
Из-за повреждения Фатхи не смог завершить тренировку. Оценив характер травмы, медицинский штаб сборной Египта пришел к выводу, что она не помешает защитнику принять участие в тренировке в понедельник и в матче против команды России.
Египтяне в следующих матчах группового раунда сыграют с командами России 19 июня в Санкт-Петербурге и Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.
ТАСС: последние новости
Сборная Туниса отказалась от церемонии встречи по прилете в Волгоград Суд оштрафовал дебошира с рейса Екатеринбург - Анталья на 30 тыс. рублей Как болели за сборную России в "Лужниках" и городах ЧМ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде71
Россиянка приютила обманутого египетского фаната13
Уткин сделал скандальное заявление240
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ72
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ142
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение