Салах тренируется в общей группе перед матчем ЧМ с россиянами

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах занимается в общей группе на тренировке команды перед игрой группового этапа чемпионата мира по футболу с командой России, передает корр. ТАСС с места событий.

В воскресенье сборная Египта проводит открытую для СМИ тренировку на "Ахмат-Арене" в Грозном.

Салах не принимал участия в первом матче сборной Египта на чемпионате мира, в котором египтяне в Екатеринбурге уступили команде Уругвая со счетом 0:1.

Как сообщал после матча главный тренер египетской сборной Эктор Купер , тренерский штаб принял решение не выпускать Салаха на поле, так как существовал риск рецидива травмы. Также он заявлял, что Салах может сыграть в матче чемпионата мира против команды России.

Встреча сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.