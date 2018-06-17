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Мутко оценил влияние победы на психологию сборной РФ
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Мутко: футболисты сборной России чувствуют себя спокойней после победы над саудовцами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Победа в стартовом матче чемпионата мира против команды Саудовской Аравии позитивно повлияла на футболистов сборной России в психологическом плане, они стали спокойней. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.
Команда Станислава Черчесова обыграла саудовцев со счетом 5:0 в матче открытия турнира, который прошел 14 июня. Сборная продолжает подготовку ко второму матчу в Новогорске и в воскресенье вылетит в Санкт-Петербург, где 19 июня проведет встречу с командой Египта.
"Давайте не будем говорить о травле сборной или главного тренера. Есть болельщики, и это миллионы людей, и есть другие люди, у которых есть возможность что-то писать, говорить. Поверьте мне, миллионы поддерживают эту команду, в которой собраны самые лучшие, за исключением тех, кто травмирован — Георгия Джикии, Виктора Васина, Александра Кокорина. Какой уровень футбола у нас есть, такой мы и показываем", — сказал Мутко.
"То, что все ребята небезразличны, все увидели. Все игроки понимают, какая на них ответственность. Но сейчас (после победы над саудовцами — прим. ТАСС) парням немного спокойнее. Они едут в Санкт-Петербург и будут спокойно готовиться к Египту", — добавил вице-премьер.
Также соперником сборной Росси по группе А станет команда Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира продлится до 15 июля.
ТАСС: последние новости
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