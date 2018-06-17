«Чемпионат мира показал пропасть между Роналду и Месси»

Сборные Германии и Бразилии начинают выступление на ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу начала свое выступление на чемпионате мира — 2018 с победы над командой Австралии. Аргентина с Лионелем Месси не смогла переиграть исландских «викингов». Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и экс-полузащитник национальной команды страны Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» подвели итоги прошедшего игрового дня ЧМ-2018, а также поделились ожиданиями от старта на турнире сборных Германии и Бразилии.

16 июня завершился третий игровой день чемпионата мира по футболу в России. Сборная Франции во многом благодаря видеоповторам с трудом смогла добиться победы над командой Австралии (2:1), а аргентинцы во главе с Лионелем Месси, который не сумел реализовать пенальти, сыграли вничью с Исландией (1:1).

Также успешно выступили еще одни викинги из Дании, которые обыграли команду Перу с форвардом «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном (1:0). В последнем матче дня Хорватии одолела нигерийцев со счетом 2:0.

В интервью «Газете.Ru» бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и экс-полузащитник российской национальной команды Александр Мостовой подвели итоги игрового дня и поделились ожиданиями от матчей Германия — Мексика и Бразилия — Швейцария.

— Как оцените игру сборной Франции? Сложилось ли впечатление, что французы являются одними из фаворитов турнира?

Руслан Нигматуллин: Франция была фаворитом матча, их победа оказалась предсказуемой. Хотя ей удалось победить в упорной борьбе за счет новых технологий, видеоповторов. Стоит также отметить игру сборной Австралии. Игроки этой команды грамотно оборонялись, но в конечном итоге все равно уступили.

У команды Дидье Дешама отличный состав. Конечно, она относится к фаворитам турнира.

Александр Мостовой: Результат был ожидаемым. Чемпионат только начался, команды и физически, и психологически готовы к турниру. У игроков присутствует необходимый настрой. Что мы и увидели во вчерашнем матче. Надо отдать должное и австралийцам. Они старались и навязали борьбу. Другое дело, что Франция хотела победить, и команда Дешама этого добилась.

— Поль Погба, несмотря на критику, которая шла в его адрес в течение прошедшего сезона, вчера заметно выделялся. Насколько велика его роль в сборной Франции и сможет ли он стать ее лидером на этом чемпионате мира?

Р. Н. : На самом деле мне не нравится этот футболист. Сложно сказать, насколько он может быть полезен французской сборной. На мой взгляд, Погба предпочитает красоваться перед зеркалом, нежели приносить пользу своей команде.

А. М. : Погба сыграл неплохо в матче с австралийцами, но я бы выделил Н'Голо Канте. Он был лучшим на поле и показал невероятно высокий процент успешных отборов мяча. Не было бы Канте, то и Погба бы не смог показать себя. Да, Поль отметился голом, но лидером сборной его пока сложно назвать.

— В матче Франция — Австралия впервые в истории на чемпионате мира была задействована система видеопомощи арбитрам. В результате был назначен пенальти в ворота австралийцев, который реализовал Антуан Гризманн. Также гол Погба был засчитан благодаря системе видеофиксации. Как оцените нововведения ФИФА?

Р. Н. : Введение систем видеопомощи арбитрам и видеоповторов разделило людей на два лагеря: одни желают романтики футбола, когда судьи допускают ошибки, повлиявшие на итог встречи, чтобы потом после матча их обсуждать, другие — выступают за справедливость. Я как бывший футболист считаю, что подобные нововведения являются необходимыми. Если пенальти был, то его нужно назначить.

Благодаря видеоповторам справедливости в футболе станет больше.

А. М. : Я бы оценил оперативность действий арбитра. Гол Погба был засчитан моментально. Многие не успели даже понять, был гол или нет, а арбитр уже указал на точку. В данном случае система видеофиксации сработала отлично. Можно вспомнить эпизоды, которые происходили в чемпионате Италии, когда данная система занимала достаточно много времени на принятие арбитром окончательного решения.

А здесь ФИФА проработала все детали. То же самое и эпизод с назначенным пенальти в ворота Австралии. Арбитру понадобилось не больше минуты, чтобы просмотреть повтор и принять решение.

— Сборная Аргентины не смогла обыграть команду Исландии. Это сенсация?

Р. Н. : Не удивило абсолютно ничего в этом матче. Исландцы еще два года назад убедили всех в том, что это крепкая и неуступчивая команда с характером. На чемпионате Европы они влюбили в себя всю футбольную общественность. Их успешная игра против сборной Аргентины, которая крутится вокруг одного игрока и зависит только от него, привела к ожидаемому и логичному результату.

А. М. : Исландцы, конечно, молодцы. Но обороняться всегда легче, чем созидать в атаке. Достаточно посмотреть статистику: аргентинцы нанесли гораздо больше ударов по воротам, чаще владели мячом.

Аргентина не смогла победить только лишь из-за того, что Месси не реализовал пенальти. Забей он с одиннадцатиметровой отметки, аргентинцы взяли бы три очка. У исландцев кроме одного шального момента больше ничего не было ничего.

— Чем может удивить на этом турнире сборная Исландии? Ведь команда впервые в своей истории выступает на мундиале.

Р. Н. : Исландская команда уже отобрала очки у Аргентины. Тем самым исландцы показали, что находятся в хорошей форме.

Будет ли сюрпризом их попадание в плей-офф? Нет. Сюрпризом будет выход из группы команды Саудовской Аравии.

А. М. : Исландия после того турнира влюбила в себя всех футбольных болельщиков. В том числе и меня: это одна из команд, за которой я с удовольствием буду смотреть. На фоне Саудовской Аравии команда Исландии, как и сборная Австралии, выделяются тем, как они борются на футбольном поле, отрабатывают на каждом его участке.

А те же саудовцы вышли, и на третьей минуте встречи можно было менять весь состав. В результате Рамадана у них не было никаких сил.

— В очередной раз футбольный турнир сопровождается сравнением Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Португалец в первом матче на этом чемпионате оформил хет-трик в ворота Испании. Месси же результативными действиями не отметился, да и к тому же пенальти не реализовал. Роналду сделал большой шаг в шестому «Золотому мячу»?

Р. Н. : Роналду такие шаги делает регулярно, как и Месси. Но аргентинец на этом чемпионате мира стартовал неудачно.

В первом туре между этими легендарными футболистами оказалась огромная пропасть. Роналду на своих плечах вытащил свою команду и принес ей ничью в матче с Испанией. Месси тоже сделал ничейный результат для своей сборной, но в негативном контексте.

А. М. : Конечно, большой. Надо учитывать победу Конечно, большой. Надо учитывать победу «Реала» в Лиге чемпионов, а также количество голов Роналду в прошедшем розыгрыше (Португальский форвард «Реала» забил 15 мячей в 13 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. — «Газета.Ru»).

Если на этом чемпионате мира он забьет еще несколько мячей, а Португалия дойдет до полуфинала, то велика вероятность, что он вновь получит награду лучшему игроку в мире.

— Многие эксперты и журналисты высказывают единое мнение — Роналду сейчас лучше Месси. Насколько это объективно?

Р. Н. : Преждевременно говорить о том, кто из них лучше, ведь чемпионат только начался. Однако в случае с Роналду сборная Португалии сыграла откровенно плохо в матче с испанцами. Португальцы не проиграли только лишь благодаря индивидуальным действиям Криштиану.

А. М. : Абсолютно неверное мнение. Роналду забил один мяч с игры и еще по одному с пенальти и со стандарта. Месси на протяжении всего матча старался, обыгрывал и создал большое количество полезных действий, но отметиться голом ему не удалось. Многие делают выводы по тому, сколько раз отличился футболист, а не по его игре. Говорить о том, что Роналду сейчас лучше Месси — неправильно.

— Сегодня свое выступление на чемпионате мира начинают одни из главных фаворитов турнира: сборные Германии и Бразилии. Чего ожидаете от игры немцев в матче с Мексикой?

Р. Н. : Сборная Германии, безусловно, является фаворитом матча даже несмотря на то, что мексиканская команда имеет хороший опыт игры с европейцами. Однако «немецкая машина» должна сегодня победить. Будет очень интересно посмотреть на Сборная Германии, безусловно, является фаворитом матча даже несмотря на то, что мексиканская команда имеет хороший опыт игры с европейцами. Однако «немецкая машина» должна сегодня победить. Будет очень интересно посмотреть на Мануэля Нойера , который восстановился от травмы и наконец-то появится на поле.

А. М. : Жду продолжения футбольного праздника. Все игры, прошедшие за эти три дня на турнире, были интересными. То же самое нас ждет и сегодня. Германия — фаворит встречи. Но и у Мексики хорошая команда, она сможет составить конкуренцию немцам. Пожалуй, эта игра может завершиться вничью — 1:1 — или минимальной победой немцев.

— А что насчет бразильцев? Сможет ли сборная Швейцарии что-либо противопоставить им?

Р. Н. : Сборная Бразилии, как и немецкая команда, является фаворитом своей группы и конкретного матча в частности. Вряд ли швейцарцы смогут что-либо противопоставить подопечным Тите. Ставлю на победу южноамериканской команды со счетом 2:0.

Бразилия может навредить только сама себе. Если бразильцы слишком увлекутся самбой на футбольном поле, то их ждут проблемы.

А. М. : Бразильцы нашумели в товарищеских играх и показали большую результативность. Но у Швейцарии очень сильная сборная. Бразильской команде надо быть готовой к тяжелой борьбе со швейцарской защитой. Думаю, ход матча будет схож с тем, что мы увидели в игре Аргентина — Исландия. Но бразильцы победят со счетом 2:0.

Я прекрасно помню матч чемпионата мира 2010 года, когда Швейцария играла с Испанией. Тогда швейцарцы за 90 минут встречи пару раз перешли на чужую половину поля. Испанцы тогда проиграли со счетом 0:1, но в итоге стали чемпионами мира. Сможет ли повторить этот путь Бразилия? Не думаю. Команда Тите выглядит совершенно иначе.