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На Головина возник ажиотажный спрос
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«Арсенал» поборется с «Ювентусом» за футболиста сборной России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лондонский «Арсенал» попытается перехватить полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина у туринского «Ювентуса». Об этом сообщает The Mirror.
>> "Барселона" намерена перехватить Головина у "Ювентуса"
Английский клуб намерен предложить армейцам больше денег. «Ювентус» оценивает 22-летнего Головина в 15 миллионов евро, ЦСКА хочет получить не менее 25 миллионов.
По сообщениям итальянских СМИ, Головин уже согласовал условия личного контракта с туринцами. Его зарплата составит два миллиона евро в год. При этом «Ювентус» до сих пор не договорился с ЦСКА. Помимо указанных команд, на полузащитника претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Монако».
Головин выступает на чемпионате мира-2018 в составе сборной России. В первом матче россиянзабил мяч, отдал две результативные передачи и помог команде разгромить Саудовскую Аравию (5:0). Он является самым дорогим игроком в составе россиян, портал transfermakt.de оценивает его трансферную стоимость в 18 миллионов евро.
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