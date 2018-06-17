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Анита Цой исполнит посвященную ЧМ песню
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Анита Цой презентует в Ростове песню «Победа», написанную к ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Популярная певица Анита Цой со сводным хором из 150 детей презентует на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону песню "Победа" (The Win), написанную к чемпионату мира по футболу.
"Эта песня — огромная колоссальная работа, которую мы проделали из любви к нашей стране. Над песней работали более 200 человек", — рассказала Цой журналистам, отметив, что презентует композицию на фестивале болельщиков вечером в воскресенье.
По ее словам, в частности, песню спели с ней около 150 детей — ее ученики из театра-студии "Браво-ДГТУ" (Донской государственный технический университет) и победители ежегодной международной премии в области исполнительского искусства Art Open World.
"Я счастлива, что в Россию пришел такой большой праздник. Любое спортивное знаковое мероприятие — Олимпиада, чемпионат мира по футболу, по хоккею — это всегда большое счастье. Это поднимает на новый виток видение спорта и значимость спорта, особенно у молодежи", — сказала певица.
Она поделилась ощущениями от атмосферы, которая царит в стране с началом чемпионата. "Иностранцы ездят по городам, мы летели в Ростов, самолет качало, потому что болельщики пели "Оле, оле!" и крестились. Это было смешно, но они ехали в прекрасном настроении. Максимум народа, имея паспорт болельщика, смогли приехать в нашу страну безвизово, что помогло нашим городам ощутить это на себе, принять у себя", — отметила она.
Цой рассказала, что посетит в Ростове два матча группового этапа — Бразилия — Швейцария и Южная Корея — Мексика. "Я думаю, что корейцы проиграют, но интересно поболеть за своих сородичей, с исторической родины, — пошутила она, отметив, что в первом матче будет болеть за команду Швейцарии. — Я познакомилась в спортбаре [в Ростове-на-Дону] с президентом Швейцарии, он сидел со своей группой людей, и они слушали нашего виртуоза [Игоря] Бутмана, он играл на фортепиано с Бутманом. Мы пели русские песни — "Катюшу" и другие. В другой бы ситуации болела за Бразилию, но здесь выберу Швейцарию".

ЧМ в Ростове

Всего в Ростове-на-Дону состоятся пять матчей турнира: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
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