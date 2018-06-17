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Варела удивился победе сборной России на саудовцами
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Уругвайский футболист Варела был удивлен крупной победе сборной России над саудовцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник сборной Уругвая Гильермо Варела был удивлен крупной победе россиян над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу. Такое мнение он высказал журналистам.
В воскресенье на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область) прошла очередная тренировка сборной Уругвая, которая выступает в одной группе с командой России. В матче открытия чемпионата мира сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
"Меня удивил счет, он был слишком крупным. Но мы приехали сюда решать собственные задачи, а не думать об игре соперника. Перед матчем с ними мы проанализируем их и собственные слабые стороны. Посмотрим, чем закончится наша игра с россиянами в последнем туре", — сказал Варела, отвечая на вопрос ТАСС.
После победы на командой Египта (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая по дополнительным показателям опережает уругвайцев. Во втором туре уругвайцы 20 июня в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии, в третьем — со сборной России (25 июня, Самара).
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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