Варела удивился победе сборной России на саудовцами

Уругвайский футболист Варела был удивлен крупной победе сборной России над саудовцами

Защитник сборной Уругвая Гильермо Варела был удивлен крупной победе россиян над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу. Такое мнение он высказал журналистам.

В воскресенье на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область) прошла очередная тренировка сборной Уругвая, которая выступает в одной группе с командой России. В матче открытия чемпионата мира сборная России победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Меня удивил счет, он был слишком крупным. Но мы приехали сюда решать собственные задачи, а не думать об игре соперника. Перед матчем с ними мы проанализируем их и собственные слабые стороны. Посмотрим, чем закончится наша игра с россиянами в последнем туре", — сказал Варела, отвечая на вопрос ТАСС.

После победы на командой Египта (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая по дополнительным показателям опережает уругвайцев. Во втором туре уругвайцы 20 июня в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии, в третьем — со сборной России (25 июня, Самара).

Чемпионат мира завершится 15 июля.