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Тренер Панамы: «Я готов один выпить бутылку водки»
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Главный тренер сборной Панамы рассказал, что готов сделать, если его команда выйдет из группы на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес ответил на вопрос, что он готов сделать, если его команда сможет выйти из группы на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
«Я готов один выпить бутылку водки. Это шутка, на самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побрить голову, но этого мы делать тоже не будем», — приводит слова Гомеса Sport 24.
Соперниками сборной Панамы на групповой стадии чемпионата мира являются команды Англии, Бельгии и Туниса.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной Панамы восхитился условиями проживания на ЧМ-2018 в России.
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