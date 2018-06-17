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Эксперт дал прогноз на матч Германия — Мексика
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Эксперт дал прогноз на матч Германия — Мексика 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года Владимир Пономарёв в беседе с НСН дал прогноз на матч Германия — Мексика, который состоится в Москве в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Встреча Германии с Мексикой должна быть очень интересной, потому что мексиканцы тоже играют в хороший футбол», — заявил он.
По его словам, немцы всегда отличались дисциплиной, хорошей физической и технической подготовкой.
Как отметил Пономарёв, игроки сборной Германии выполняют свои функции очень грамотно, не позволяют себе никаких вольностей.
«Что умеют — делают, не умеют — не делают. В этом преимущество немцев. И в этот раз у них, наверняка, всё получится», — добавил он.
Ранее актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал победу сборной России над командой Саудовской Аравии.
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