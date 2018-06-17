Сербия и Коста-Рика голов в первом тайме не забили

Сборные Сербии и Коста-Рики голов в первом тайме не забили

В стартовые 45 минут игра проходила с небольшим территориальным преимуществом европейской команды, однако самый выгодный шанс для взятия ворот не использовали их соперники — Геанкарло Гонсалес головой из выгодной позиции пробил выше ворот.