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Сербия и Коста-Рика голов в первом тайме не забили
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Сборные Сербии и Коста-Рики голов в первом тайме не забили 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В стартовые 45 минут игра проходила с небольшим территориальным преимуществом европейской команды, однако самый выгодный шанс для взятия ворот не использовали их соперники — Геанкарло Гонсалес головой из выгодной позиции пробил выше ворот.
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