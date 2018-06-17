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Футболисты Южный Кореи нашли способ запутать шведов
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Футболисты Южный Кореи нашли способ запутать шведов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Игроки сборной Южной Кореи выходят на предматчевые тренировки ЧМ‐2018, меняя футболки с номерами. Таким образом футболисты хотят запутать своих соперников из Швеции. Об этом сказал наставник южнокорейской команды Син Тхэен, передает «Новости».
«Решили так поступить, потому что за нами следят европейские команды. Хотим запутать шведов», — сказал тренер.
При этом во время открытой для журналистов тренировки футболисты были в черной форме с салатовыми вставками без каких-либо номеров.
Южная Корея находится в группе F вместе со сборными Швеции, Мексики и Германии. Против шведов южнокорейцы сыграют 18 июня в Нижнем Новгороде. За всю историю Швеция ни разу не проигрывала Южной Корее. На чемпионате мира эти команды встретятся впервые.
Ранее были названы города с лучшей посещаемостью матчей этого мундиаля. Первое место по данному показателю заняла Москва. За первые три дня турнира стадионы столицы собрали свыше 122 тысяч фанатов.
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