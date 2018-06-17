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Сборная Панамы приехала в Сочи
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Сборная Панамы приехала в Сочи 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Сборная Панамы прибыла в Сочи на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Главный тренер и голкипер команды Эрнан Дарио Гомес оценил город-курорт и организацию мундиаля.
«Мы довольны. Мы проделали большой путь и рады, что получили возможность представить Панаму здесь», — рассказал Эрнан Дарио Гомес.
Он также отметил чистоту города и безопасность.
По его словам, команда хорошо готова к игре, спортсмены понимают, какая на них лежит ответственность.
18 июня сборная Панамы сыграет против бельгийских футболистов на олимпийском стадионе «Фишт».
Болельщики сборной Англии приятно удивились гостеприимству россиян на чемпионате мира по футболу. Личные наблюдения перечеркнули негативные рассказы о стране.
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