Сборная Панамы приехала в Сочи

Сборная Панамы прибыла в Сочи на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Главный тренер и голкипер команды Эрнан Дарио Гомес оценил город-курорт и организацию мундиаля.

«Мы довольны. Мы проделали большой путь и рады, что получили возможность представить Панаму здесь», — рассказал Эрнан Дарио Гомес.

Он также отметил чистоту города и безопасность.

По его словам, команда хорошо готова к игре, спортсмены понимают, какая на них лежит ответственность.

18 июня сборная Панамы сыграет против бельгийских футболистов на олимпийском стадионе «Фишт».

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