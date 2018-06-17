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Назначен главный арбитр матча Россия — Египет
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Парагваец Касерес назначен главным судьей матча чемпионата мира Россия — Египет 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Парагваец Энрике Касерес назначен главным арбитром матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта. Об этом сообщает пресс— служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
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