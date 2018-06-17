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Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
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Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой 

Soccer News 1 час назад
Сборная Сербии открыла счет в игре группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Коста-Рики. Автором забитого мяча стал защитник европейской команды Александр Коларов.
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