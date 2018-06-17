Ещё
Гол Коларова принес сербам победу над Коста-Рикой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Коларова принес сербам победу над Коста-Рикой 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: EPA
В Самаре состоялась игра чемпионата мира в группе Е между сборными Сербии и Коста-Рики. Эта встреча стала рекордной для защитника санкт-петербургского "Зенита" Бранислава Ивановича по количеству матчей, проведенных им за национальную команду. Сама же игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов.
Выйдя в стартовом составе, Иванович побил рекорд Деяна Станковича, отыгравшего за сборную 103 матча. На счету же защитника питерского клуба стало 104 таких игры. Но главным героем встречи оказался не он, а еще один игрок обороны Александар Коларов, забивший победный гол со штрафного.
В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Да, по правде говоря, и опасных моментов команды практически не создали в этом отрезке игры. А вот практически сразу же после перерыва отличную возможность открыть счет в матче упустил Александар Митрович. Выйдя один на один с Кейлором Навасом, форвард не смог переиграть оппонента.
Зато Александар Коларов сумел-таки пробить костариканца, выступающего за мадридский "Реал". На 56-й минуте встречи он забил гол потрясающим ударом со штрафного, найдя брешь в стенке.
Сербы одерживают первую победу на турнире и с тремя очками возглавляют группу Е. Правда, их будущие соперники — Бразилия и Швейцария — еще не провели на чемпионате мира в России ни одного матча. Их очная встреча состоится 17 июня в 21:00 по московскому времени.
Вести.Ru: последние новости
Английские футболисты высадились в Санкт-Петербурге Диего Марадона извинился за курение на стадионе Защитник "Зенита" Иванович сыграет в матче между Сербией и Коста-Рикой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде123
Неизвестный упал на аргентинских болельщиков с 6-го этажа26
Россиянка приютила обманутого египетского фаната109
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ80
Российский ресторан возмутил британского футболиста96
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение