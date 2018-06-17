Гол Коларова принес сербам победу над Коста-Рикой

В Самаре состоялась игра чемпионата мира в группе Е между сборными Сербии и Коста-Рики. Эта встреча стала рекордной для защитника санкт-петербургского "Зенита" Бранислава Ивановича по количеству матчей, проведенных им за национальную команду. Сама же игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов.

Выйдя в стартовом составе, Иванович побил рекорд Деяна Станковича, отыгравшего за сборную 103 матча. На счету же защитника питерского клуба стало 104 таких игры. Но главным героем встречи оказался не он, а еще один игрок обороны Александар Коларов , забивший победный гол со штрафного.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Да, по правде говоря, и опасных моментов команды практически не создали в этом отрезке игры. А вот практически сразу же после перерыва отличную возможность открыть счет в матче упустил Александар Митрович. Выйдя один на один с Кейлором Навасом, форвард не смог переиграть оппонента.

Зато Александар Коларов сумел-таки пробить костариканца, выступающего за мадридский "Реал" . На 56-й минуте встречи он забил гол потрясающим ударом со штрафного, найдя брешь в стенке.

Сербы одерживают первую победу на турнире и с тремя очками возглавляют группу Е. Правда, их будущие соперники — Бразилия и Швейцария — еще не провели на чемпионате мира в России ни одного матча. Их очная встреча состоится 17 июня в 21:00 по московскому времени.