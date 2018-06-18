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Стали известны составы Бельгии и Панамы на матч ЧМ
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Стали известны стартовые составы Бельгии и Панамы на матч ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Панамы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
Панама: Хайме Пенедо, Мичаэль Мурильо, Эрик Дэвис, Роман Торрес, Фидель Эскобар, Габриэль Гомес, Эдгар Барсенас, Анибал Годой, Армандо Купер, Хосе Родригес, Блас Перес.
Бельгия: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Анга Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ-2018.
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