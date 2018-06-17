Чемпионат мира по футболу 2018: Бельгия — Панама (18 июня, 18:00). Прогноз на матч

Завтра, 18 июня, друг против друга на чемпионате мира по футболу 2018 года сыграют сборные Бельгии и Панамы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартует в 18:00 по московскому времени.

Бельгийцы и панамцы соперничают друг с другом за выход из группы G, в которой конкуренцию им составят еще и команды Англии и Туниса.

Согласно прогнозам футбольных экспертов, едва ли латиноамериканцы и североафриканцы сумеют помешать европейцам между собой разыграть первое и второе места в группе, единственные, что дают право выйти из нее. Сможет ли Панама уже завтра опровергнуть это утверждение, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Бельгия: Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.