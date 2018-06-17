Завтра, 18 июня, друг против друга на чемпионате мира по футболу 2018 года сыграют сборные Бельгии и Панамы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартует в 18:00 по московскому времени.
Бельгийцы и панамцы соперничают друг с другом за выход из группы G, в которой конкуренцию им составят еще и команды Англии и Туниса.
Согласно прогнозам футбольных экспертов, едва ли латиноамериканцы и североафриканцы сумеют помешать европейцам между собой разыграть первое и второе места в группе, единственные, что дают право выйти из нее. Сможет ли Панама уже завтра опровергнуть это утверждение, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Бельгия: Кун Кастельс, Тибо Куртуа, Симон Миньоле.
Панама: Жозе Кальдерон, Хайме Пенедо, Алекс Родригес.
Защитники
Бельгия: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Томас Вермален, Ян Вертонген, Венсан Компани, Тома Менье.
Панама: Фелипе Балой, Эрик Дэвис, Гарольд Каммингс, Адольфо Мачадо, Микаэль Мурильо, Луис Овалле, Роман Торрес, Фидель Эскобар.
Полузащитники
Бельгия: Торган Азар, Эден Азар, Аксель Витсель, Кевин Де Брейне, Мусса Дембеле, Леандер Дендонкер, Янник Феррейра Карраско, Юри Тилеманс, Маруан Феллайни, Насер Шадли, Аднан Янузай.
Панама: Рикардо Авила, Эдгар Хоэль Барсенас, Анибаль Годой, Габриэль Гомес, Армандо Купер, Валентин Пиментель, Хосе Луис Родригес.
Нападающие
Бельгия: Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.
Панама: Абдьель Арройо, Исмаэль Диас, Блас Перес, Луис Техада, Габриэль Торрес.