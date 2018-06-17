Чемпионат мира по футболу 2018: Германия — Мексика (17 июня, 18:00)

На московских «Лужниках» стартовал первый матч группы F чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором сошлись сборные Германии и Мексики.

Ранее команды встречались лишь однажды — также в июне, но прошлого года, вновь в России, но в Сочи. Тогда, в рамках полуфинального матча Кубка конфедераций-2017, с разгромным счетом победили немцы — 4:1.

Кроме Германии и Мексики в группе F представлены сборные Швеции и Южной Кореи, которые сыграют друг с другом лишь завтра, а чем закончится сегодняшняя встреча, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие