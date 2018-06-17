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Германия — Мексика. Прямая трансляция
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Чемпионат мира по футболу 2018: Германия — Мексика (17 июня, 18:00) 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
На московских «Лужниках» стартовал первый матч группы F чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором сошлись сборные Германии и Мексики.
Ранее команды встречались лишь однажды — также в июне, но прошлого года, вновь в России, но в Сочи. Тогда, в рамках полуфинального матча Кубка конфедераций-2017, с разгромным счетом победили немцы — 4:1.
Кроме Германии и Мексики в группе F представлены сборные Швеции и Южной Кореи, которые сыграют друг с другом лишь завтра, а чем закончится сегодняшняя встреча, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Германия: Марк-Андре тер Штеген, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.
Мексика: Гильермо Очоа, Хосе Корона, Альфредо Талавера.
Защитники
Германия: Йозуа Киммих, Матс Хуммельс, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле, Марвин Платтенхардт, Жером Боатенг, Себастьян Руди, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор.
Мексика: Эктор Морено, Уго Айяла, Эдсон Альварес, Рафаэль Маркес, Карлос Сальседо, Мигель Лайюн.
Полузащитники
Германия: Марко Ройс, Юлиан Брандт, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Месут Озил, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Сами Хедира.
Мексика: Джонатан дос Сантос, Хавьер Акино, Хесус Гальярдо, Эрик Гутьеррес, Андрес Гуардадо, Марко Фабиан, Эктор Эррера.
Нападающие
Германия: Томас Мюллер, Тимо Вернер, Марио Гомес.
Мексика: Хавьер Эрнандес, Хесус Корона, Карлос Вела, Джовани дос Сантос, Ирвин Лосано, Орибе Перальта, Рауль Хименес.
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