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Коларов получил подарок
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Футболист сборной Сербии Коларов получил в подарок сертификат на автомобиль 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что защитник и капитан сборной Сербии Александар Коларов получил в подарок сертификат на автомобиль, после матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики.
«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что будет вручён приз футболисту, который забьёт первый гол на стадионе «Самара Арена» в рамках чемпионата мира. Этот гол забил Коларов, мы вручили ему приз — сертификат на «Лада 4x4». Он был этому очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением», — приводит слова Азарова ТАСС.
Коларов был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия.
Ранее сообщалось, что сборная Сербии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018.
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