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Германия — Мексика. 0:1
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Чемпионат мира по футболу 2018: Германия — Мексика. 0:1 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Сборная Мексики сенсационно переиграла Германию в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра, прошедшая на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:1.
Автором единственного гола стал Ирвин Лосано, забивший в ворота Мануэля Нойера на 35-й минуте с паса Хавьера Эрнандеса. При этом немцы опередили соперников и по количеству ударов, два из которых пришлись в каркас ворот, и по числу попаданий в створ, и по владению мячом, однако так и не смогли забить.
Тренеры обеих команд, Йоахим Лев (Германия) и Хуан Карлос Осорио (Мексика), использовали по три замены.
Главный судья матча, иранец Алиреза Фагани, показал четыре желтые карточки: мексиканцам Эктору Морено и Эктору Эррере и немцам Томасу Мюллеру и Матсу Хуммельсу.
Соперники Германии и Мексики по группе F, сборные Швеции и Южной Кореи, сыграют друг против друга завтра, 18 мая, в Нижнем Новгороде.
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