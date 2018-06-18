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Выдра Гарри предсказал победу России над Египтом
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Выдра Гарри из Сочи предсказал победу России над Египтом на ЧМ-2018 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предрек сборной России победу над командой Египта в матче чемпионата мира по футболу, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости заместитель директора ООО "Сочинский аквариум" Жанна Зазина.
"Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз — в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны", — рассказала Зазина.
Ранее Гарри предсказал результат матча Россия — Саудовская Аравия, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0.
Ранее результаты матчей чемпионата мира по футболу в России уже предсказывали эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер с ВДНХ, тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка, бегемоты калининградского зоопарка Миля и Глясик, енот Нафаня из иркутского зоосада, кролик Пушик из сочинского эколого-биологического центра, а также коза Забияка из зоопарка Самары.
Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Сборная РФ в четверг одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата на стадионе "Лужники" в Москве. Встреча завершилась со счетом 5:0.
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