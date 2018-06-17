Чемпионат мира по футболу 2018: Тунис — Англия (18 июня, 21:00). Прогноз на матч

18 июня в 21:00 по московскому времени на чемпионате мира по футболу 2018 года друг против друга сыграют сборные Туниса и Англии. Встреча в рамках группы G пройдет на «Волгоград Арене».

Соперниками тунисцев и англичан за выход в следующую стадию мундиаля являются Бельгия и Панама, которые проведут свой матч также завтра.

По мнению специалистов, две путевки в плей-офф между собой разыграют две европейские команды, следовательно, фаворитом и завтрашней игры сборных Туниса и Англии является последняя, а окажутся ли эксперты правы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Тунис: Мохамед бен-Амор, Яссин Мерия, Фержани Сасси, Эйе Скири, Наим Слити, Бассем Срарфи, Ахмед Халил , Саиф-Эдин Хауи, Гилане Шалали.

Нападающие

Тунис: Анис Бадри, Фахреддин Бен Юссеф, Вахби Хазри, Сабер Хелифа.