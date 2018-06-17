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Тунис — Англия. Прогноз на матч
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Чемпионат мира по футболу 2018: Тунис — Англия (18 июня, 21:00). Прогноз на матч 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Reuters
18 июня в 21:00 по московскому времени на чемпионате мира по футболу 2018 года друг против друга сыграют сборные Туниса и Англии. Встреча в рамках группы G пройдет на «Волгоград Арене».
Соперниками тунисцев и англичан за выход в следующую стадию мундиаля являются Бельгия и Панама, которые проведут свой матч также завтра.
По мнению специалистов, две путевки в плей-офф между собой разыграют две европейские команды, следовательно, фаворитом и завтрашней игры сборных Туниса и Англии является последняя, а окажутся ли эксперты правы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Тунис: Фарук Бен-Мустафа, Аймен Маслуси, Муе Хассен.
Англия: Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.
Защитники
Тунис: Рами Бедуи, Сиам Бен-Юссеф, Йоан Беналуань, Дилан Бронн, Али Малул, Хамди Наггез, Уссама Хаддади.
Англия: Трент Александер-Арнольд, Фил Джонс, Гари Кэхилл, Гарри Магуайр, Дэнни Роуз, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уолкер.
Полузащитники
Тунис: Мохамед бен-Амор, Яссин Мерия, Фержани Сасси, Эйе Скири, Наим Слити, Бассем Срарфи, Ахмед Халил, Саиф-Эдин Хауи, Гилане Шалали.
Англия: Деле Алли, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон, Эшли Янг.
Нападающие
Тунис: Анис Бадри, Фахреддин Бен Юссеф, Вахби Хазри, Сабер Хелифа.
Англия: Джейми Варди, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Дэнни Уэлбек.
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