Ещё
Бразилия — Швейцария. 1:1
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по футболу 2018: Бразилия — Швейцария. 1:1 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в очном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра, которая прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 1:1.
Авторами голов стали бразилец Филиппе Коутиньо, открывший счет на 20-й минуте, и швейцарец Стивен Цубер, сравнявший его с передачи Джердана Шакири на 50-й.
Оба главных тренера, Тите (Бразилия) и Владимир Петкович (Швейцария), использовали все замены.
Главный арбитр матча, мексиканец Сесар Рамос Паласуэлос, четырежды наказывал футболистов желтыми карточками — бразильца Каземиро и швейцарцев Штефана Лихтштайнера, Фабиана Шера и Валона Бехрами.
Результат только что завершившейся игры сделал фаворитом группы Е команду Сербии, сегодня переигравшую со счетом 1:0 сборную Коста-Рики.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбол спровоцировал землетрясение17
Прощай, Россия: Медведева улетела в Канаду318
Германия неожиданно проиграла Мексике109
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ92
Российский ресторан возмутил британского футболиста100
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение