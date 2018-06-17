Чемпионат мира по футболу 2018: Бразилия — Швейцария. 1:1

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в очном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра, которая прошла на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 1:1.

Авторами голов стали бразилец Филиппе Коутиньо, открывший счет на 20-й минуте, и швейцарец Стивен Цубер , сравнявший его с передачи Джердана Шакири на 50-й.

Оба главных тренера, Тите (Бразилия) и Владимир Петкович (Швейцария), использовали все замены.

Главный арбитр матча, мексиканец Сесар Рамос Паласуэлос, четырежды наказывал футболистов желтыми карточками — бразильца Каземиро и швейцарцев Штефана Лихтштайнера , Фабиана Шера и Валона Бехрами.

Результат только что завершившейся игры сделал фаворитом группы Е команду Сербии, сегодня переигравшую со счетом 1:0 сборную Коста-Рики.