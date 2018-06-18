Ещё
В Британии нашли связь домашнего насилия и футбола
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Великобритании обнаружили связь между домашним насилием и футболом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Великобритании предупредила о возможном всплеске домашнего насилия во время игр Англии на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Sky News.
Представители полиции ссылаются на исследование Ланкастерского университета (Lancaster University), которое выявило, что случаи домашнего насилия увеличились на 38 процентов во время Кубка Мира в 2014 году в дни матчей с участием Англии. Вне зависимости от победы или поражения сборной случаи насилия в семье возрастали в среднем на 26 процентов по сравнению с днями, когда национальная футбольная команда не играла. На следующий день после матчей домашнее насилие было выше на 11 процентов, согласно исследованию.
«Мы знаем, что футбольные соревнования приводят к росту преступлений, связанных как со злоупотреблением алкоголя, так и с домашним насилием. Мы организуем работу дополнительных сотрудников, которые будут заниматься жертвами жестокого обращения и помогут им в обеспечении безопасности», — заявил инспектор полиции Майк Хейнс (Mike Haines).
В связи с угрозой роста преступлений отделение британской полиции в Кливленде запустило в Twitter акцию «Покажи красную карточку домашнему насилию» с предупреждением и телефонами служб поддержки жертв.
Сборная Англии проведет первый отборочный матч в понедельник, 18 июня, и сыграет с Тунисом. 24 июня английские футболисты проведут матч с Панамой, после чего встретятся с Бельгией 28 июня.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Радость мексиканцев привела к землетрясению25
Прощай, Россия: Медведева улетела в Канаду341
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ92
Российский ресторан возмутил британского футболиста100
Выдра Гарри предсказал победу России над Египтом2
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение