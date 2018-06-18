Крах фаворитов: уверенно побеждает только Россия

Неожиданные провалы Германии и Бразилии, великолепие Мексики и тяжелая победа Сербии — «Газета.Ru» рассказывает о матчах четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

Коста-Рика — Сербия — 0:1

Программу четвертого игрового дня на чемпионате мира открывал поединок сборных Коста-Рики и Сербии, которые попали в группу Е к Бразилии и Швейцарии. Встреча проходила в Самаре и собрала 41 432 зрителя. Причем большинство мест на стадионе заняли россияне, которые решили поддержать братьев-славян.

Команды сразу же начали играть без центра поля — они беспорядочно атаковали, создавая хаос у ворот друг друга, чем заставляли своих поклонников едва не ежеминутно хвататься за сердце.

Абсолютно удивительным образом зрители не увидели голов. Отличную игру демонстрировали голкиперы — Владимир Стойкович и Кейлор Навас. После 20-ти минут игры атакующий пыл команд немного угас, и сборная Коста-Рики предпочла играть вторым номером. Сербия же продолжила создавать моменты, а их соперники заперлись в штрафной. И эта тактика принесла костариканцам ничью по итогам первого тайма. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Второй игровой отрезок продолжился атаками сербов — и на 56-й минуте европейской команде все же удалось забить.

Идеальный удар со штрафного получился у Александара Коларова. После матча за этот гол защитника «Ромы» признают лучшим игроком встречи.

«Этот штрафной мы заработали в очень сложный момент игры. Я понимал, что могу изменить ход встречи. И именно это у меня получилось. Но в первую очередь это победа команды, и я горд быть капитаном для этих ребят», — приводит слова Коларова пресс-служба ФИФА.

После забитого мяча Сербия отошла к своим воротам. И эта, на первый взгляд, простая тактика принесла свои плоды. Большинство голов костариканцев приходятся на контратаки, а вот с позиционным нападением у сборной из Центральной Америки традиционно возникают проблемы.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:0, и Сербия — забегая чуть вперед — возглавила квартет не просто на несколько часов, но как минимум на несколько суток.

После матча полузащитник победившей команды Душан Тадич поблагодарил российских фанатов за поддержку.

«Поддержка от местной публики была фантастической! Нам это очень помогло. Спасибо всем сербским и российским фанатам, которые создали для нас такую приятную атмосферу!» — сказал вингер.

Германия — Мексика — 0:1

Спустя три часа после закономерной сербской победы сборная Мексики сотворила пока что главную сенсацию чемпионата мира по футболу — 2018, обыграв действующих чемпионов мира — национальную команду Германии. Драматичный поединок состоялся в рамках группы F.

Встреча, которая проходила на московском стадионе «Лужники», неожиданно началась с атак мексиканцев. Команда Йоахима Лева играла немного вальяжно и раз за разом позволяла сопернику проходить свою оборону.

Все это привело к голу во второй половине первого тайма. Автором единственного мексиканского мяча стал нападающий Ирвин Лосано , отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса

Во втором тайме команды имели примерно равные шансы на то, чтобы отличиться. Немцы неустанно осаждали ворота соперника, а мексиканцы раз за разом транжирили опасные моменты в контратаках. В итоге встреча так и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. Германии оказался в шаге от пропасти. Больше действующим чемпионам ошибаться нельзя.

В другом матче группы F встретятся сборные Швеции и Южной Кореи, которые проведут свой матч 18 июня в Нижнем Новгороде.

Примечательно, что немецкий позор в «Лужниках» увидели 78 011 болельщиков.

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после матча посвятил результат фанатам.

«У нас был план, который был разработан шесть месяцев назад. Потом случились травмы. Однако мы сыграли с двумя быстрыми игроками на флангах — и один из них сегодня забил мяч. Мы доставляли много неприятностей сопернику на контратаках. В первом тайме мы доминировали. Понимали, что немцы захотят вернуться в атаку. Нам почти удалось забить второй гол.

Я очень доволен. Наши молодые игроки — будущее мексиканского футбола. Посвящаю этот результат всем мексиканским болельщикам. Они его полностью заслужили. Мы мужественно и с сердцем шли вперёд и так же отрабатывали в обороне», — заявил наставник победившей команды.

Бразилия — Швейцария — 1:1

В заключительном матче воскресенья в Ростове-на-Дону сошлись сборные Бразилии и Швейцарии, Здесь, на первый взгляд, изначально все было тоже достаточно очевидно — монструозные подопечные Тите, катком прошедшиеся по квалификации и товарищеским встречам, назывались в преддверии старта турнира одними из главных фаворитов мундиаля, и эти утверждения выглядели максимально резонными. По другую сторону баррикад в поединка находилась команда, частенько попадающая в плей-офф крупных международных форумов, однако ныне каким-то великолепием совсем не блещущая.

Как оказалось, недооценки в плане европейцев действительно не случилось — коллектив не показал никакой выдающейся игры, особенно беспомощно действуя в атаке, да и у собственных ворот нередко позволял себе странные телодвижения.

Так что когда бразильцы усилиями Филиппе Коутиньо, блестящим ударом поразившего «девятку» ворот Яна Соммера, вышли вперед уже на 20-й минуте, после чего стали вести игру, действуя на процентов 30 от своих реальных возможностей (и при этом все равно были близки ко второму мячу), показалось, что исход матча предрешен. Однако в реальности все произошло несколько иначе: во много нелогичный гол экс-футболиста ЦСКА Стивена Цубера на старте второй половины после подачи с углового настолько ошарашил фаворитов, что те сначала стали позволять себе какие-то дикие ошибки в простейших элементах игры, а затем — все же собравшись с силами — не сумели использовать несколько потенциально спасительных моментов.

В результате встреча так и закончилась — 1:1. Уходя с поля, бразильцы выглядели до боли расстроенными: если те же немцы уступили из-за явных игровых проблем, а также отличных действий соперника, то пентакампеоны фактически собственноручно выбросили ценнейшие два балла в «помойку», слишком рано включив энергосберегающий режим. И теперь если команда вдруг повторит «трюк» еще и против Коста-Рики во втором туре, в полку знаменитых 1:7 и прочих провалов сборной прибудет.