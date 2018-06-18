Назван лучший момент четвертого дня ЧМ

Назван лучший момент четвертого дня чемпионата мира

Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии признан лучшим моментом четвертого дня чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает "Советский спорт"

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Moment of the Day 👀



When @HirvingLozano70 scored against the reigning #WorldCup champions to give #MEX a dream start to Russia 2018 ️⚽️



🎥 Highlights 👉 https://t.co/LOdKDX2Cwn

📺 TV listings 👉 https://t.co/xliHcxWvEO pic.twitter.com/oYMWN6uuCM— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 17 июня 2018 г. Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что забитый мяч Лосано привел к землетрясению в Мехико.