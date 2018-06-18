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Назван лучший момент четвертого дня ЧМ
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Назван лучший момент четвертого дня чемпионата мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии признан лучшим моментом четвертого дня чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что забитый мяч Лосано привел к землетрясению в Мехико.
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