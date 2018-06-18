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Тунисцев впечатлила организация ЧМ-2018
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Посол Туниса назвал безупречной организацию ЧМ-2018 в России 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол Тунисской Республики в РФ Мухаммед Али Шихи назвал организацию чемпионата мира в России безупречной, все болельщики получили гостеприимный прием. Об этом он в понедельник сообщил ТАСС.
Мухаммед Али Шихи прилетел в Волгоград, чтобы посмотреть матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Тунисом и Англией.
"Все тунисцы, приехавшие сюда, впечатлены организацией чемпионата мира по футболу в России. Это безупречная организация, и тунисцы отмечают, что абсолютно все, кто приезжает на чемпионат, получают гостеприимный прием. Я в постоянном контакте с тунисскими фанатами — все они очень довольны", — сказал Шихи.
Матч между сборными Англии и Туниса пройдет в Волгограде в понедельник, начало в 21:00 мск.
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