Игрока сборной Хорватии исключат из состава на ЧМ

СМИ: Калинич будет исключен из состава сборной Хорватии из— за отказа выйти на замену

Нападающий сборной Хорватии по футболу и итальянского "Милана" Никола Калинич покинет расположение команды из-за того, что отказался выйти на замену в концовке матча чемпионата мира против сборной Нигерии. Об этом сообщает хорватское издание 24sata.

В субботу хорваты одержали победу в матче группы D на чемпионате мира — 2018 над командой Нигерии со счетом 2:0. За пять минут до конца встречи главный тренер сборной Хорватии Златко Далич собирался выпустить на замену Калинича, но игрок отказался выходить на поле. В связи с этим наставник команды принял решение исключить футболиста из состава сборной.

Отмечается, что Далич озвучит свое решение по поводу Калинича на пресс-конференции, которая начнется в 17:15 мск. Ранее стало известно, что в воскресенье нападающий не присутствовал на тренировке национальной команды.

Калинич выступает за сборную Хорватии с 2008 года. Нападающий принял участие в 42 матчах и забил 15 мячей. Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Хорватские футболисты выступает в группе D вместе с командами Аргентины, Исландии и Нигерии. В следующем матче они сыграют против аргентинцев 21 июня в Нижнем Новгороде.