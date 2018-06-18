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Черчесов рассказал, как сборная остановит Салаха
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Черчесов надеется, что болельщики увидят игру футболиста Салаха на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал египетскому форварду Мохаммеду Салаху здоровья и выразил надежду, что зрители матчей чемпионата мира увидят его игру. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.
Сборные России и Египта сыграют 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург", начало встречи — 21:00 мск.
"Мы каждую команду изучаем, у всех есть игроки, на которых надо обращать внимание, — сказал Черчесов. — У сборной Египта выделяется Салах, хотя мы играем не против одного футболиста, а против команды, но будем все учитывать".
Салах получил травму плеча в составе английского "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов против испанского "Реала" (1:3) 26 мая. Из-за повреждения он не принял участия в игре первого тура чемпионата мира против команды Уругвая (0:1). В воскресенье менеджер сборной Египта Ихаб Лехита во время тренировки в Грозном сообщил, что Салах готов выйти на поле в матче второго тура против команды России.
" [Защитник "Реала" Серхио] Рамос уронил Салаха не специально, это контактный вид спорта, здесь такое бывает, — продолжил тренер сборной России. — Дай бог, чтобы он был здоровый и радовал болельщиков, такие футболисты украшают чемпионат мира".
"Как мы остановим Салаха? Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост: мы готовы это сделать и сделаем это", — добавил он.
После первого тура чемпионата мира сборная России, обыгравшая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A с тремя очками. Египтяне в первой игре проиграли уругвайцам со счетом 0:1 и занимают третье место в таблице.
ТАСС: последние новости
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