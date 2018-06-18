«Победа россиян пока ничего не значит»

Глушаков: победа россиян над саудовцами на ЧМ пока ничего не значит

Победа сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче на чемпионате мира по футболу не будет ничего значить, если россияне не пробьются в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков , который был включен в расширенный состав сборной на турнир в качестве резервиста, но в окончательную заявку не попал.

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 14 июня со счетом 5:0.

"Видел игру саудовцев с итальянцами (товарищеский матч перед ЧМ завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Италии — прим. ТАСС) и не думал, что нашим удастся так легко выиграть, — признался Глушаков. — Моментами они [саудовцы] показывали очень хороший футбол и гоняли итальянцев. Думал, будет настоящая бойня и другой счет — 1:0 или, может быть, ничья. Но это футбол, вчера вот мексиканцы немцев обыграли (1:0)".

"Главное — выиграли, причем выиграли крупно и порадовали болельщиков и всю страну. Но этот матч ничего не будет значить, если мы не выйдем в плей-офф, предстоят еще две очень сложные игры. В одном матче турнир выиграть нельзя", — в то же время отметил полузащитник.

Во время подготовки к турниру россияне неудачно провели товарищеские матчи с австрийцами (0:1) и турками (1:1), после чего команда подверглась критике. "Сейчас все хорошо, все устаканилось, выиграли 5:0, и ребята в нормальном состоянии, — уверен Глушаков. — Надо продолжать в том же духе, и все будет хорошо. Сейчас их дергать не надо, они сами знают, как им настраиваться, там не детский сад собран, а профессионалы — каждый знает, как готовиться".

"Я сам, когда готовлюсь играм, не особо люблю разговаривать по телефону, особенно в преддверии матча, когда начинают звонить и дергать. Пусть ребята сконцентрируются на турнире и спокойно готовятся", — добавил он.

Следующими соперниками россиян станут египтяне (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцы (25 июня, Самара).

"Все будет зависеть, сыграет ли египтянин Мохаммед Салах. Хотя в любом случае будет "напряженка", потому что обе команды явно выше классом саудовцев", — поделился ожиданиями полузащитник.

Выводы делать рано

Глушаков рассказал, что самыми яркими моментами турнира для него пока являются победа россиян, также матч группы В Португалия — Испания (3:3).

"Был прекрасный матч, много голов и футболистов, у которых есть чему поучиться, — объяснил собеседник ТАСС. — Причем не стал бы выделять только Криштиану Роналду (португалец отметился хет-триком — прим. ТАСС), многие подошли к чемпионату мира в очень хороших кондициях".

В первом туре неудачно выступили фавориты турнира — аргентинцы, немцы и бразильцы: немцы проиграли мексиканцам (0:1), аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1), а бразильцы — со швейцарцами (1:1). "Это не показатель, после первого тура сложно оценивать. О чем-то можно будет говорить только после второго тура, когда соперники познакомятся друг с другом лучше, все устаканится", — считает Глушаков.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.