Почти вся Исландия посмотрела матч с Аргентиной

Доля матча ЧМ-2018 Аргентина — Исландия на исландском ТВ составила 99,6%

Телевизионная доля встречи первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Аргентины и Исландии на исландском телевидении составила 99,6%. Об этом сообщает исландская государственная телерадиокомпания (RUV) в Twitter.

В субботу на стадионе "Спартак" в Москве сборная Исландии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 1:1.

Население Исландии составляет около 340 тыс. жителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2016 года сборная Исландии обыграла команду Англии со счетом 2:1, доля телеаудитории этого матча составила 99,8%.

Доля аудитории — количество телезрителей, смотрящих данную передачу, на общую численность всех телезрителей, смотрящих ТВ в данный момент.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Следующими соперниками сборной Исландии, которые выступают в группе D, станут команды Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).