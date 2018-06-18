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Почти вся Исландия посмотрела матч с Аргентиной
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Доля матча ЧМ-2018 Аргентина — Исландия на исландском ТВ составила 99,6% 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Телевизионная доля встречи первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Аргентины и Исландии на исландском телевидении составила 99,6%. Об этом сообщает исландская государственная телерадиокомпания (RUV) в Twitter.
В субботу на стадионе "Спартак" в Москве сборная Исландии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 1:1.
Население Исландии составляет около 340 тыс. жителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2016 года сборная Исландии обыграла команду Англии со счетом 2:1, доля телеаудитории этого матча составила 99,8%.
Доля аудитории — количество телезрителей, смотрящих данную передачу, на общую численность всех телезрителей, смотрящих ТВ в данный момент.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Следующими соперниками сборной Исландии, которые выступают в группе D, станут команды Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).
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