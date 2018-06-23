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Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
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Власти Аргентины попросили Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Правительство Аргентины попросило Россию депортировать аргентинских болельщиков, участвовавших в драке после матча ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия (0:3) в Нижнем Новгороде.
Напомним, болельщик хорватской сборной стал жертвой нападения аргентинских фанатов во время матча. Инцидент произошел в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде незадолго до конца игры. Несколько аргентинских фанатов избивали лежащего на полу болельщика «шашечных», нанося ему удары руками и ногами, в том числе и по голове. От дальнейшей расправы его спасли вмешавшиеся стюарды и другие болельщики.
«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это четыре установленных на видео буяна, которые жестоко избивают гражданина Хорватии. Мы просим власти России, чтобы их задержали и депортировали», — написала Буллрич в своем «Твиттере».
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