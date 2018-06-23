Россию просят депортировать аргентинских болельщиков

Власти Аргентины попросили Россию депортировать болельщиков за драку на ЧМ

Правительство Аргентины попросило Россию депортировать аргентинских болельщиков, участвовавших в драке после матча ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия (0:3) в Нижнем Новгороде.

Напомним, болельщик хорватской сборной стал жертвой нападения аргентинских фанатов во время матча. Инцидент произошел в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде незадолго до конца игры. Несколько аргентинских фанатов избивали лежащего на полу болельщика «шашечных», нанося ему удары руками и ногами, в том числе и по голове. От дальнейшей расправы его спасли вмешавшиеся стюарды и другие болельщики.