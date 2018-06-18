Пономарев объяснил неудачи фаворитов на ЧМ

Бывший футболист ЦСКА объяснил неудачи фаворитов на ЧМ-2018

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" объяснил неудачи фаворитов на групповом этапе чемпионата мира по футболу в России.

"У Германии сейчас идет частичная смена состава, плюс большая роль в игре бундестим возложена на Месута Озила — но это уже не тот Озил, каким мы его привыкли видеть, он отыгран во многом, в том числе и в плане мотивации. Порядок у этой команды, на первый взгляд, есть, однако в обороне она вообще никакая — сколько опаснейших выходов было у мексиканцев!" — констатировал Пономарев.

Также он подчеркнул, что остальные сборные смогут обрести свою игру

"У Франции, Бразилии и Аргентины, думаю, все встанет на свои места — они выйдут из группы, это понятно, да и дальше у них все будет нормально. Пока что фавориты втягиваются, присматриваются, находятся на нервах — нужно просто оклематься", — добавил экс-футболист.