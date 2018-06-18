Чемпионат мира ударит по российским регионам

Ряду российских регионов в долгосрочной перспективе не хватит средств на содержание объектов ЧМ-2018, что негативно скажется на их кредитоспособности. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch

Несмотря на то, что российским городам и регионам удалось избежать существенного увеличения долговой нагрузки при подготовке к чемпионату, поскольку основную долю расходов взяли на себя федеральное правительство и частные инвесторы, содержание возведенных объектов инфраструктуры может оказаться им не по силам.

По расчетам Fitch, содержание этих объектов обойдется приблизительно в 400 миллионов рублей в год. И если Москва Санкт-Петербург смогут понести такие расходы, то для небольших или финансово слабых регионов дополнительные расходы станут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы находятся в диапазоне от 35 до 85 миллиардов рублей.

В качестве примера аналитики Fitch приводят Мордовию : у республики большой долг, низкий операционный баланс, слабые институты, а также другие факторы риска.