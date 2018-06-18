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Чемпионат мира ударит по российским регионам
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Чемпионат мира ударит по российским регионам 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Ряду российских регионов в долгосрочной перспективе не хватит средств на содержание объектов ЧМ-2018, что негативно скажется на их кредитоспособности. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.
Несмотря на то, что российским городам и регионам удалось избежать существенного увеличения долговой нагрузки при подготовке к чемпионату, поскольку основную долю расходов взяли на себя федеральное правительство и частные инвесторы, содержание возведенных объектов инфраструктуры может оказаться им не по силам.
По расчетам Fitch, содержание этих объектов обойдется приблизительно в 400 миллионов рублей в год. И если Москва и Санкт-Петербург смогут понести такие расходы, то для небольших или финансово слабых регионов дополнительные расходы станут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы находятся в диапазоне от 35 до 85 миллиардов рублей.
В качестве примера аналитики Fitch приводят Мордовию: у республики большой долг, низкий операционный баланс, слабые институты, а также другие факторы риска.
Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.
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