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Чемпионат мира по футболу 2018: Бельгия — Панама (18 июня, 18:00) 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Стартовал первый матч между соперниками по группе G чемпионата мира по футболу 2018 года. На стадионе «Фишт» в Сочи друг против друга играют сборные Бельгии и Панамы.
Их конкурентами на групповом этапе мундиля являются команды Англии и Туниса, матч между которыми стартует тремя часами позже в Волгограде.
Ранее Бельгия и Панама никогда не играли друг с другом, однако до старта первенства мира это не мешало специалистам прогнозировать легкую победу европейцев. Тем не менее уже после старта турнира эксперты несколько изменили свое мнение, ведь уже несколько главных фаворитов чемпионата не сумели переиграть аутсайдеров.
Окажутся ли среди них и бельгийцы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате» (https://www.championat.com/football/_worldcup/1589/match/509393.html#text-all).
Составы команд
Вратари
Бельгия: Тибо Куртуа, Кун Кастельс, Симон Миньоле.
Панама: Хайме Пенедо, Жозе Кальдерон, Алекс Родригес.
Защитники
Бельгия: Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Дедрик Бойата, Томас Вермален, Тома Менье.
Панама: Роман Торрес, Адольфо Мачадо, Фелипе Балой, Эрик Дэвис, Микаэль Мурильо, Луис Овалле, Фидель Эскобар, Гарольд Каммингс.
Полузащитники
Бельгия: Эден Азар, Насер Шадли, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Мусса Дембеле, Леандер Дендонкер, Янник Феррейра Карраско, Торган Азар, Юри Тилеманс, Маруан Феллайни, Аднан Янузай.
Панама: Валентин Пиментель, Габриэль Гомес, Рикардо Авила, Эдгар Хоэль Барсенас, Армандо Купер, Хосе Луис Родригес, Анибаль Годой.
Нападающие
Бельгия: Ромелу Лукаку, Миши Батшуайи, Дрис Мертенс.
Панама: Луис Техада, Исмаэль Диас, Блас Перес, Габриэль Торрес, Абдьель Арройо.
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