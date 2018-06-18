Чемпионат мира по футболу 2018: Бельгия — Панама (18 июня, 18:00)

Стартовал первый матч между соперниками по группе G чемпионата мира по футболу 2018 года. На стадионе «Фишт» в Сочи друг против друга играют сборные Бельгии и Панамы.

Их конкурентами на групповом этапе мундиля являются команды Англии и Туниса, матч между которыми стартует тремя часами позже в Волгограде.

Ранее Бельгия и Панама никогда не играли друг с другом, однако до старта первенства мира это не мешало специалистам прогнозировать легкую победу европейцев. Тем не менее уже после старта турнира эксперты несколько изменили свое мнение, ведь уже несколько главных фаворитов чемпионата не сумели переиграть аутсайдеров.

Окажутся ли среди них и бельгийцы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате» (https://www.championat.com/football/_worldcup/1589/match/509393.html#text-all).

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Бельгия: Ромелу Лукаку, Миши Батшуайи, Дрис Мертенс.