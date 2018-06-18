Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч, прошедший в Сочи, на стадионе «Фишт», завершился со счетом 3:0.
Авторами бельгийских голов стали Дрис Мертенс, открывший счет через две минуты после начала второго тайма, и нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, на 69-й минуте забивший с паса Кевина Де Брейне, а на 75-й — с передачи Эдена Азара.
Главный арбитр матча, Жанни Сиказве из Замбии, показал сразу семь желтых карточек: две бельгийцам, Тома Менье и Яну Вертонгену, и сразу пять панамцам, Эрику Дэвису, Эдгару Барсенасу, Армандо Куперу, Майклу Мурильо и Анибалу Годою.
Благодаря победе сборная Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе мундиаля по литерой G, однако ее соперники, Англия и Тунис, пока не сыграли свой матч. Он стартует сегодня в 21:00 по московскому времени в Волгограде.