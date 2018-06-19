Гарик Харламов дал совет игрокам сборной

Российским футболистам посоветовали «вырубить» Салаха

Участник Comedy Club Гарик Харламов записал новое «напутствие» для национальной сборной перед матчем Россия-Египет. Видео опубликовано на его странице в Instagram.

По мнению Харламова, сборная РФ одержит победу, если сможет нейтрализовать нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха

«Все очень просто, вырубаете Салаха на третьей минуте… Позвоните Рамосу, узнайте, как он это сделал», — рассказал Харламов.

Речь идет об инциденте, произошедшем в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» . Тогда Салах в борьбе за мяч с Серхио Рамосом упал и получил травму плеча.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 18 Июн 2018 в 6:29 PDT

По мнению Харламова, остальные игроки сборной Египта — «не страшные, и сами не знают, как их зовут».

Также комик попросил российских футболистов помнить «главные правила».

«Ctrl, Shift, треугольник — пас, ну, вы играли в «Фифу», должны знать», — заключил он.

В предыдущем «напутствии» Харламов рассказывал российским игрокам, что футбол — это «очень интересная игра», во время которой нужно забить мяч в ворота соперника, избегая желтых и красных карточек.