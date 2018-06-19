Гарик Харламов дал совет игрокам сборной

Участник Comedy Club Гарик Харламов записал новое «напутствие» для национальной сборной перед матчем Россия-Египет. Видео опубликовано на его странице в Instagram.
По мнению Харламова, сборная РФ одержит победу, если сможет нейтрализовать нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха.
«Все очень просто, вырубаете Салаха на третьей минуте… Позвоните Рамосу, узнайте, как он это сделал», — рассказал Харламов.
Речь идет об инциденте, произошедшем в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Тогда Салах в борьбе за мяч с Серхио Рамосом упал и получил травму плеча.
По мнению Харламова, остальные игроки сборной Египта — «не страшные, и сами не знают, как их зовут».
Также комик попросил российских футболистов помнить «главные правила».
«Ctrl, Shift, треугольник — пас, ну, вы играли в «Фифу», должны знать», — заключил он.
В предыдущем «напутствии» Харламов рассказывал российским игрокам, что футбол — это «очень интересная игра», во время которой нужно забить мяч в ворота соперника, избегая желтых и красных карточек.