Тренер Египта несколько раз толкнул Салаха в плечо

Тренер по физподготовке Египта несколько раз толкнул Салаха в плечо на тренировке перед матчем с Россией

Тренер по физической подготовке сборной Египта по футболу несколько раз толкнул лидера команды Мохаммеда Салаха в плечо на тренировке перед матчем чемпионата мира 2018 года с Россией.

Во время открытой для прессы части тренировки сборной Египта также было замечено, что Салах избегал упражнения, где непосредственным образом было задействовано плечо.

Напомним, Салах травмировал плечо в финальном матче Лиги чемпионов, из-за чего пропустил стартовый матч сборной Египта с командой Уругвая.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах начал тренировку в общей группе национальной команды перед матчем второго тура чемпионата мира 2018 года с Россией.