Ещё
Тренер Египта несколько раз толкнул Салаха в плечо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер по физподготовке Египта несколько раз толкнул Салаха в плечо на тренировке перед матчем с Россией 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Тренер по физической подготовке сборной Египта по футболу несколько раз толкнул лидера команды Мохаммеда Салаха в плечо на тренировке перед матчем чемпионата мира 2018 года с Россией.
Во время открытой для прессы части тренировки сборной Египта также было замечено, что Салах избегал упражнения, где непосредственным образом было задействовано плечо.
Напомним, Салах травмировал плечо в финальном матче Лиги чемпионов, из-за чего пропустил стартовый матч сборной Египта с командой Уругвая.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах начал тренировку в общей группе национальной команды перед матчем второго тура чемпионата мира 2018 года с Россией.
RT на русском: последние новости
RT пообщался с болельщиками в преддверии матча Англия — Тунис в Волгограде Вход в ростовские и подмосковные музеи во время ЧМ-2018 сделают бесплатным для болельщиков Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Бельгия — Панама
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела91
В квартире футболиста «Локомотива» нашли труп5
Журналист возмутился русскими женщинами327
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-201830
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ123
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение