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Со «сталинки» в Москве спилили балкон ради ЧМ-2018
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Со «сталинки» на Ленинском проспекте спилили балкон ради ЧМ-2018 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Строители, реставрировавшие фасад «сталинки» на Ленинском проспекте в Москве, не успевали завершить работы к началу чемпионата мира по футболу и спилили недоделанные балконы, сообщает «Московский Комсомолец».
«Придя с работы, я увидела на балконе людей в робах. Услышав сильный грохот, я решила уточнить в управляющей компании, что именно рабочие делают. Там мне ответили, что идет реконструкция балкона, так как он в аварийном состоянии. Обещали положить новую плиточку и оставить в покое», — вспоминает жительница квартиры Елена Андреева.
На следующий день старинный балкон на три квартиры на пятом этаже без предупреждения спилили.
Подрядчик объяснил инцидент нехваткой времени на реконструкцию — якобы балконы надо было закончить до начала мундиаля, чтобы они не портили внешний вид здания, но сроки поджимали.
«Приняли решение пока отпилить оба балкона с дома, закрасить, а после окончания чемпионата вернуть на место. Выйдет это несколько дороже, чем изначальная реставрация, но такая практика в Москве уже не нова», — сказал изданию начальник участка по имени Юрий.
Пострадавший дом номер 37 — объект культурного наследия. Он является частью архитектурного ансамбля на площади Гагарина, который образует так называемые юго-западные ворота города.
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