Назван лучший игрок матча Испания — Иран

Нападающий сборной Испании по футболу Диего Коста признан лучшим игроком матча второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Ирана, сообщает ТАСС

Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Игра закончилась минимальной победой "красной фурии" — 1:0. Единственный мяч забил Коста, отметившись на 54 минуте матча.

После двух туров мирового первенства команда Испании делит с португальцами первое место в группе (по 4 очка), на третьей позиции сборная Ирана (3), на четвертой — Марокко (0).

Ранее сообщалось, что на матче Иран — Испания установлен рекорд посещаемости "Казань Арены".