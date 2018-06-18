Чемпионат мира по футболу 2018: Тунис — Англия (18 июня, 21:00)

На «Волгоград Арене» стартовал очередной матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. На этот раз встречаются сборные Туниса и Англии.

Если еще совсем недавно эксперты не сомневались в победе англичан, то сейчас они изменили свое мнению, а именно отказались совершенно исключать вероятность благоприятного для тунисцев исхода матча.

Виной тому — ряд ничьих и побед, которых на мундиале-2018 добились «андердоги». Например, Исландия в матче с Аргентиной (1:1), Швейцария — с Бразилией (1:1), а Мексика — с Германией (1:0).

Сумеет ли сборная Туниса пополнить этот список, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Тунис: Фержани Сасси, Саиф-Эдин Хауи, Эйе Скири, Мохамед бен-Амор, Яссин Мерия, Наим Слити, Бассем Срарфи, Ахмед Халил , Гилане Шалали.

Нападающие

Тунис: Вахби Хазри, Фахреддин Бен Юссеф, Анис Бадри, Сабер Хелифа.