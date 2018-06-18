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Чемпионат мира по футболу 2018: Тунис — Англия (18 июня, 21:00) 

Рамблер 7 минут назад
Фото: Reuters
На «Волгоград Арене» стартовал очередной матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. На этот раз встречаются сборные Туниса и Англии.
Если еще совсем недавно эксперты не сомневались в победе англичан, то сейчас они изменили свое мнению, а именно отказались совершенно исключать вероятность благоприятного для тунисцев исхода матча.
Виной тому — ряд ничьих и побед, которых на мундиале-2018 добились «андердоги». Например, Исландия в матче с Аргентиной (1:1), Швейцария — с Бразилией (1:1), а Мексика — с Германией (1:0).
Сумеет ли сборная Туниса пополнить этот список, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Тунис: Аймен Маслуси, Фарук Бен-Мустафа, Муе Хассен.
Англия: Джордан Пикфорд, Джек Батлэнд, Ник Поуп.
Защитники
Тунис: Уссама Хаддади, Йоан Беналуань, Дилан Бронн, Али Малул, Рами Бедуи, Сиам Бен-Юссеф, Хамди Наггез.
Англия: Джон Стоунс, Гари Кэхилл, Кайл Уолкер, Трент Александер-Арнольд, Фил Джонс, Гарри Магуайр, Дэнни Роуз, Киран Триппьер.
Полузащитники
Тунис: Фержани Сасси, Саиф-Эдин Хауи, Эйе Скири, Мохамед бен-Амор, Яссин Мерия, Наим Слити, Бассем Срарфи, Ахмед Халил, Гилане Шалали.
Англия: Эшли Янг, Деле Алли, Эрик Дайер, Джесси Лингард, Фабиан Делф, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон.
Нападающие
Тунис: Вахби Хазри, Фахреддин Бен Юссеф, Анис Бадри, Сабер Хелифа.
Англия: Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Джейми Варди, Дэнни Уэлбек.
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