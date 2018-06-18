Самолет с футбольной сборной загорелся в полете

Самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Mirror.

Двигатель самолета Airbus A319-100 загорелся по пути в Ростов, куда футболисты Саудовской Аравии направлялись на игру с Уругваем. Лайнер принадлежал российской компании.

BREAKING: Saudi Arabia #WorldCup team plane catches fire in mid air — before landing in Rostov https://t.co/c5F6xrsQ9L pic.twitter.com/KAi8158Ydt— Mirror Football (@MirrorFootball) 18 июня 2018 г.

Пилотам удалось благополучно приземлиться в Ростове-на-Дону, пострадавших в результате происшествия нет.

В федерации футбола Саудовской Аравии назвали возгорание «незначительной технической неисправностью» и заверили, что все члены сборной и обслуживающий персонал находятся в полной безопасности.