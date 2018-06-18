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Самолет с футбольной сборной загорелся в полете
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Самолет с футбольной сборной загорелся в полете 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Mirror.
Двигатель самолета Airbus A319-100 загорелся по пути в Ростов, куда футболисты Саудовской Аравии направлялись на игру с Уругваем. Лайнер принадлежал российской компании.
Пилотам удалось благополучно приземлиться в Ростове-на-Дону, пострадавших в результате происшествия нет.
В федерации футбола Саудовской Аравии назвали возгорание «незначительной технической неисправностью» и заверили, что все члены сборной и обслуживающий персонал находятся в полной безопасности.
Комментарии27  Ещё 5 источников 
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